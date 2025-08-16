От Бузовой и Тарасова до Пелагеи и Телегина: самые скандальные разводы из мира спорта

Всё их совместно нажитое имущество оказалось оформлено на Елену. Футболист же предлагал в досудебном соглашении поделить пополам, но бывшая супруга отказалась. Она затаила обиду на Руслана и решила забрать всё. А именно квартиру в Москве стоимостью 120 миллионов рублей и апартаменты в Майами за 850 тысяч долларов. Елена продала квартиру в российской столице и уехала со всеми деньгами в США, где проживает уже много лет.