Нейросеть Google Gemini внезапно стала работать в РФ

Чат-бот на базе искусственного интеллекта Google Gemini неожиданно стал доступен у российских пользователей.

Чат-бот на базе искусственного интеллекта Google Gemini неожиданно стал доступен у российских пользователей.

Нейросеть начала функционировать у жителей России в веб-интерфейсе и в мобильных приложениях для Android и iOS. Причины снятия ограничений остаются неясными. Нельзя исключать, что доступ открылся случайно.

Искусственный интеллект Google Gemini был запущен в марте 2023 года в США и ряде других государств. Со временем сервис стал доступен во многих странах мира, однако не распространялся на РФ. При этом интерфейс приложения полностью русифицирован, а сам ИИ способен понимать и отвечать на русском языке, включая голосовое взаимодействие.

При этом основной конкурент Gemini, ChatGPT от OpenAI, продолжает оставаться недоступным на территории России. Как и в случае с Google, ограничение введено самими разработчиками.

Воспользоваться Gemini возможно через веб-сайт или в приложениях для Android и iOS. Однако установить приложения, используя российский аккаунт Google Play или App Store, не представляется возможным.

Ранее поступала информация, что нейросеть Илона Маска для генерации изображений и видео стала бесплатной.

Чиатйте материал по теме: Людей не станет в 2050 году: ИИ сделал вывод о будущем человечества.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

