Нейросеть Google Gemini внезапно стала работать в РФ

Искусственный интеллект Google Gemini был запущен в марте 2023 года в США и ряде других государств. Со временем сервис стал доступен во многих странах мира, однако не распространялся на РФ. При этом интерфейс приложения полностью русифицирован, а сам ИИ способен понимать и отвечать на русском языке, включая голосовое взаимодействие.