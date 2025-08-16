Мемкойн Трампа вырос почти на 2,3% на фоне встречи президентов на Аляске

Мемкоин президента США Дональда Трампа пошёл в рост на фоне встречи лидеров РФ и США в Анкоридже на Аляске. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance. Речь идёт о выпущенной президентом США криптовалюте $TRUMP.
Вечером 15 августа курс мемкоина вырос на 3,67%, стоимость этой криптовалюты составила максимальные $9,27. Позже $TRUMP замедлил рост, после полуночи он находился на уровне $9,19.
Напомним, мемкоин — это криптовалюта, созданная ради шутки, а также для заработка на росте ее курса. Часто мемкоины отсылают к интернет-мемам, социальным трендам или каким-то событиям. Трамп объявил о запуске собственного мемкоина в январе 2025 года.
При этом западные аналитики считают, что запуск президентом США Дональдом Трампом мемкоина может рассматриваться как коррупционная схема, которая в будущем может нанести огромный политический ущерб главе государства.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.