Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мемкойн Трампа вырос почти на 2,3% на фоне встречи президентов на Аляске

Криптовалюта $TRUMP выросла до 9,27 доллара во время встречи Путина и Трампа в Анкоридже.

Источник: Комсомольская правда

Мемкоин президента США Дональда Трампа пошёл в рост на фоне встречи лидеров РФ и США в Анкоридже на Аляске. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance. Речь идёт о выпущенной президентом США криптовалюте $TRUMP.

Вечером 15 августа курс мемкоина вырос на 3,67%, стоимость этой криптовалюты составила максимальные $9,27. Позже $TRUMP замедлил рост, после полуночи он находился на уровне $9,19.

Напомним, мемкоин — это криптовалюта, созданная ради шутки, а также для заработка на росте ее курса. Часто мемкоины отсылают к интернет-мемам, социальным трендам или каким-то событиям. Трамп объявил о запуске собственного мемкоина в январе 2025 года.

При этом западные аналитики считают, что запуск президентом США Дональдом Трампом мемкоина может рассматриваться как коррупционная схема, которая в будущем может нанести огромный политический ущерб главе государства.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше