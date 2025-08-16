Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Символический жест Путина перед саммитом: что заставило президента нарушить одну давнюю традицию

WSJ: Путин нарушил традицию и пересел в лимузин Трампа по его просьбе.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин отступил от сложившейся практики использования за границей собственного автотранспорта, приняв предложение американского президента Дональда Трампа и пересев в его официальный лимузин. Об этом информирует издание The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, инициатива о совместном перемещении к месту проведения переговоров на бронированном Cadillac One, известном под неофициальным названием «The Beast» («Зверь»), исходила от Трампа и последовала сразу после совместной фотосессии лидеров.

Напомним, что традиционно Владимир Путин во всех зарубежных поездках использует российский транспорт. На этот раз к прилету президента на Аляску также подготовили представительский автомобиль «Аурус» для поездки к месту встречи.

Ранее стало известно, что в 04:00 по мск американский глава даст интервью телеканалу Fox News. Прямо сейчас главы государств ведут диалог на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше