Символический жест Путина перед саммитом: что заставило президента нарушить одну давнюю традицию

Российский лидер Владимир Путин отступил от сложившейся практики использования за границей собственного автотранспорта, приняв предложение американского президента Дональда Трампа и пересев в его официальный лимузин. Об этом информирует издание The Wall Street Journal.
Согласно информации издания, инициатива о совместном перемещении к месту проведения переговоров на бронированном Cadillac One, известном под неофициальным названием «The Beast» («Зверь»), исходила от Трампа и последовала сразу после совместной фотосессии лидеров.
Напомним, что традиционно Владимир Путин во всех зарубежных поездках использует российский транспорт. На этот раз к прилету президента на Аляску также подготовили представительский автомобиль «Аурус» для поездки к месту встречи.
Ранее стало известно, что в 04:00 по мск американский глава даст интервью телеканалу Fox News. Прямо сейчас главы государств ведут диалог на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
