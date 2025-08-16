Теннисистка Кудерметова уничтожила бывшую россиянку на турнире в Цинциннати

На пути к полуфиналу Кудерметова не оставила шансов сопернице, которая до июня 2023 года представляла Россию. Теперь Веронике предстоит серьезное испытание — встреча с победительницей поединка между второй ракеткой мира американкой Коко Гауфф и седьмой номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини.