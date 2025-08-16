Теннисистка Кудерметова уничтожила бывшую россиянку на турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно пробилась в полуфинал престижного турнира WTA в Цинциннати, разгромив француженку Варвару Грачеву. Матч завершился с подавляющим счетом 6:1, 6:2 в пользу нашей спортсменки, демонстрирующей отличную форму на американских хардовых кортах.
На пути к полуфиналу Кудерметова не оставила шансов сопернице, которая до июня 2023 года представляла Россию. Теперь Веронике предстоит серьезное испытание — встреча с победительницей поединка между второй ракеткой мира американкой Коко Гауфф и седьмой номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини.
Турнир в Цинциннати относится к элитной категории WTA 1000, уступая по престижу только турнирам Большого шлема и Итоговому турниру WTA. В прошлом году здесь праздновала победу белоруска Арина Соболенко. Российский теннис имеет славные традиции на этих кортах — ранее турнир выигрывали Вера Звонарева, Анна Чакветадзе, Надежда Петрова и Мария Шарапова.
