Журналисты узнали, кого Трамп приглашал прокатиться на лимузине до Путина: названо два имени

Американская газета The Hill напомнила, что как минимум два иностранных лидера ранее сопровождали президента США Дональда Трампа в его лимузине во время его первого срока на посту президента.
По данным издания, в 2017 году президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с Трампом проехал на бронированном лимузине Cadillac One, известном как The Beast, до Елисейского дворца в Париже. В том же году бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ ездил с Трампом на этом же автомобиле во время визита во Флориду.
Кроме того, на архивной фотографии на сайте Белого дома, сделанной в июне 2010 года, изображен занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев находился в лимузине вместе с бывшим президентом США Бараком Обамой.
Ранее сообщалось, что во время встречи на Аляске Владимир Путин сел в автомобиль с Дональдом Трампом, где они могли побеседовать без переводчика.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.