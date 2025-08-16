Журналисты узнали, кого Трамп приглашал прокатиться на лимузине до Путина: названо два имени

По данным издания, в 2017 году президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с Трампом проехал на бронированном лимузине Cadillac One, известном как The Beast, до Елисейского дворца в Париже. В том же году бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ ездил с Трампом на этом же автомобиле во время визита во Флориду.