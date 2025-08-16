Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершены

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры в узком составе. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов. В ближайшее время планируется пресс-конференция двух лидеров с подведением итогов и ответом на вопросы журналистов, а до этого — беседа политиков в расширенном составе.