Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершены

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры в узком составе. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов. В ближайшее время планируется пресс-конференция двух лидеров с подведением итогов и ответом на вопросы журналистов, а до этого — беседа политиков в расширенном составе.
Переговоры прошли без приветственных речей. Журналистов попросили покинуть зал сразу после начала встречи. Некоторые представители СМИ пытались задать вопросы, интересуясь сроками прекращения огня и возможной встречей с Владимиром Зеленским, но ответов не последовало.
Встреча прошла в формате «три на три». Обсуждение было закрытым, а место проведения — военная база в Анкоридже — обеспечило безопасность переговоров. Все мировые СМИ внимательно следили за каждым шагом Путина и Трампа.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.