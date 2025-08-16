Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершены

Переговоры Путина с Трампом продлились около трех часов.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры в узком составе. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов. В ближайшее время планируется пресс-конференция двух лидеров с подведением итогов и ответом на вопросы журналистов, а до этого — беседа политиков в расширенном составе.

Переговоры прошли без приветственных речей. Журналистов попросили покинуть зал сразу после начала встречи. Некоторые представители СМИ пытались задать вопросы, интересуясь сроками прекращения огня и возможной встречей с Владимиром Зеленским, но ответов не последовало.

Встреча прошла в формате «три на три». Обсуждение было закрытым, а место проведения — военная база в Анкоридже — обеспечило безопасность переговоров. Все мировые СМИ внимательно следили за каждым шагом Путина и Трампа.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше