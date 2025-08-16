Беларусь планирует гармонизировать законодательство в сфере ИИ с российским

Чтобы реализовывать разного рода цифровые технологии и проекты, важно иметь открытые первичные данные, чтобы их можно было обрабатывать, обучать системы и так далее, рассказал Сергей Кругликов. Но в ряде случаев получить открытые данные не всегда представляется возможным. «Поэтому надо переходить на разработку нормативно-правовых актов, которые позволяют эти данные отдавать в открытую, — считает он. — Это итерационный процесс. Такие нормативно-правовые акты, как указы главы государства или постановления Совета Министров выпускаются не ежечасно. Они требуют реально обоснованной подготовки для того, чтобы избежать тех последствий и рисков, к которым может привести наличие этих данных у наших конкурентов».