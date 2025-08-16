Беларусь планирует гармонизировать законодательство в сфере ИИ с российским

Чтобы реализовывать разного рода цифровые технологии и проекты, важно иметь открытые первичные данные, чтобы их можно было обрабатывать, обучать системы и так далее, рассказал Сергей Кругликов. Но в ряде случаев получить открытые данные не всегда представляется возможным. «Поэтому надо переходить на разработку нормативно-правовых актов, которые позволяют эти данные отдавать в открытую, — считает он. — Это итерационный процесс. Такие нормативно-правовые акты, как указы главы государства или постановления Совета Министров выпускаются не ежечасно. Они требуют реально обоснованной подготовки для того, чтобы избежать тех последствий и рисков, к которым может привести наличие этих данных у наших конкурентов».
Чтобы такой документ увидел свет, сейчас идет формирование нового технического комитета по ИИ. «Государственный комитет по стандартизации одобрил формирование этого технического комитета. Сейчас уже более 20 участников изъявили желание принять участие в этом комитете. Объединенный институт проблем информатики разработал положение. Этот комитет будет заниматься разработкой технических нормативно-правовых актов, т.е. стандартов в области ИИ, а также экспертизой проектов в области ИИ», — пояснил Сергей Кругликов. Примеры таких правовых актов в мировой практике присутствуют и их будут брать за основу.
Кроме того, сейчас перед комитетом стоит задача по гармонизации белорусского законодательства с российскими техническими нормативно-правовыми актами, которых больше сотни в различных областях, чтобы играть по одним правилам. «Думаю, что начинать надо с Союзного государства, потому что ряд стран СНГ использует и европейские, и международные стандарты», — сказал он.
К слову, недавно Совмин утвердил соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, согласно постановлению от 7 августа 2025 года № 422. Этот документ закрепляет основные механизмы и направления сотрудничества в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Предусмотрены такие направления сотрудничества, как обмен информацией о законодательстве и правоприменительной практикой в сфере ИИ, сотрудничество правоохранительных и таможенных органов, внедрение современных информационных технологий в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в цифровой среде, взаимодействие на международных площадках, а также профессиональная подготовка, повышение квалификации и проведение совместных научных мероприятий.