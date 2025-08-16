Ричмонд
Трамп: Лукашенко рассказал о настроенности Путина на договоренность по Украине

В телефонном разговоре Трампа и Лукашенко стало известно о настроенности Путина на договоренности по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонной беседы глава Белоруссии Александр Лукашенко информировал его о готовности президента РФ Владимира Путина к достижению договоренностей по украинскому вопросу.

Напомним, что сейчас Путин и Трамп ведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. После окончания саммита с российским главой Трамп намерен дать интервью телеканалу Fox News. В самом Белом доме назвали встречу мировых лидеров «историческим событием». Напомним, что ранее перед саммитом с Путиным Трамп поговорил по телефону с Лукашенко. Тогда глава Белого дома летел на встречу с президентом РФ на Аляску. По словам американского лидера, разговор вышел «замечательным».

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

