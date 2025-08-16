Россиянин Андрей Рублёв вылетел с престижного турнира в США

Одиннадцатая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В поединке четвертьфинала он проиграл второй ракетке планеты, испанцу Карлосу Алькарасу, с результатом 3:6, 6:4, 5:7.
Матч длился 2 часа 17 минут. В ходе встречи Рублёв исполнил 11 подач навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал оба своих брейк-шанса (2 из 2). Алькарас записал на свой счёт 11 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и использовал три брейк-пойнта из пяти возможных.
За путевку в финал Карлос Алькарас сразится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия). По итогам цинцинатского турнира Андрей Рублёв опустится на 15-ю позицию в рейтинге ATP.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.