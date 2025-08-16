Россиянин Андрей Рублёв вылетел с престижного турнира в США

Матч длился 2 часа 17 минут. В ходе встречи Рублёв исполнил 11 подач навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал оба своих брейк-шанса (2 из 2). Алькарас записал на свой счёт 11 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и использовал три брейк-пойнта из пяти возможных.