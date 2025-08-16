Sky News увидел признаки того, что диалог Путина и Трампа идет успешно

По данным британского телеканала Sky News, лидеры обсуждают вопросы уже несколько часов, что указывает на серьезность диалога. Ранее Дональд Трамп сообщил, что быстро поймет, стремится ли Владимир Путин к миру, и покинет встречу, если переговоры не будут результативными. Американский телеканал CNN также подчеркнул важность продолжительности встречи, отметив её как значимое событие.