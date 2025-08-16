Sky News увидел признаки того, что диалог Путина и Трампа идет успешно

Западные издания отметили, что переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа проходят успешно. Встреча, которая состоялась на Аляске, привлекла внимание мировой общественности.
По данным британского телеканала Sky News, лидеры обсуждают вопросы уже несколько часов, что указывает на серьезность диалога. Ранее Дональд Трамп сообщил, что быстро поймет, стремится ли Владимир Путин к миру, и покинет встречу, если переговоры не будут результативными. Американский телеканал CNN также подчеркнул важность продолжительности встречи, отметив её как значимое событие.
Ранее Белый дом поделился новым снимком переговоров, назвав их историческими. До этого был опубликован совместный кадр лидеров с подписью, подчеркивающей их желание достичь мира.
Некоторые союзники США выразили обеспокоенность по поводу встречи. Американская газета The New York Times сообщила, что лидеры двух держав, которых считают соперниками, ехали в одном лимузине без переводчиков. Издание отметило, что Владимир Путин хорошо владеет английским языком, что позволило им общаться напрямую.
