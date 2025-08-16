Филе миньон и запечённая спаржа: стало известно, чем будут кормить Путина и Трампа на Аляске

В меню обеда, которым накормят президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа после переговоров, которые проходят сейчас на Аляске, будет салат, горячее блюдо и десерт. Об этом рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.
Юнашев опубликовал распространяемое в Сети меню, в котором значится, что президентам подадут зелёный салат с заправкой из шампанского и хлеб на закваске с маслом с розмарином и лимоном, а в качестве основного блюда выступят филе-миньон с соусом из бренди и перца или палтус Олимпия. На гарнир Путину и Трампу предложат масляное пюре и запечённую спаржу, а на десерт — крем-брюле с мороженым.
Организаторы пока не подтвердили эту информацию официально.
Переговоры Путина с Трампом продлились около трех часов, беседа велась за закрытыми дверями.
Ожидается, что Трамп выйдет в прямой эфир сразу после переговоров с Путиным.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.