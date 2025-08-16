Филе миньон и запечённая спаржа: стало известно, чем будут кормить Путина и Трампа на Аляске

Юнашев опубликовал распространяемое в Сети меню, в котором значится, что президентам подадут зелёный салат с заправкой из шампанского и хлеб на закваске с маслом с розмарином и лимоном, а в качестве основного блюда выступят филе-миньон с соусом из бренди и перца или палтус Олимпия. На гарнир Путину и Трампу предложат масляное пюре и запечённую спаржу, а на десерт — крем-брюле с мороженым.