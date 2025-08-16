Ричмонд
Трамп: Вторичные санкции нанесли бы удар по России, но их можно избежать

Дональд Трамп отметил, что США может ввести вторичные санкции против России, но «возможно, этого не придется делать».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторичные санкции способны сильно навредить экономике России, но, возможно, их не придется применять. Такое заявление американский лидер сделал в интервью Fox на борту по пути на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что введение вторичных могло бы стать мощным инструментом давления на Москву. Однако он выразил надежду, что санкции могут не понадобиться, если удастся достичь прогресса в переговорах.

«Возможно, этого не придется делать», — сказал Трамп, отметив, что США все же могут решиться на такой шаг.

