Трамп: Вторичные санкции нанесли бы удар по России, но их можно избежать

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторичные санкции способны сильно навредить экономике России, но, возможно, их не придется применять. Такое заявление американский лидер сделал в интервью Fox на борту по пути на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным.
Трамп отметил, что введение вторичных могло бы стать мощным инструментом давления на Москву. Однако он выразил надежду, что санкции могут не понадобиться, если удастся достичь прогресса в переговорах.
«Возможно, этого не придется делать», — сказал Трамп, отметив, что США все же могут решиться на такой шаг.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше