Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры Путина и Трампа в узком составе продлились 2 часа 45 минут

Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе длилась почти три часа. Вскоре лидеры стран начнут совместную пресс-конференцию.

Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. После завершения переговоров в узком кругу они продолжили общение в расширенном формате. Позже будут подведены итоги встречи и президенты ответят на вопросы журналистов.

Как уточнили в Белом доме, Дональд Трамп в 04:00 по московскому времени появится в эфире телеканала Fox News. Он расскажет о результатах переговоров с Владимиром Путиным и поделится своими выводами. Также появилась информация, что американский лидер уже думает над второй встречей с Владимиром Путиным, однако её время и место ещё не определены.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше