Переговоры Путина и Трампа в узком составе продлились 2 часа 45 минут

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе длилась почти три часа. Вскоре лидеры стран начнут совместную пресс-конференцию.
Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. После завершения переговоров в узком кругу они продолжили общение в расширенном формате. Позже будут подведены итоги встречи и президенты ответят на вопросы журналистов.
Как уточнили в Белом доме, Дональд Трамп в 04:00 по московскому времени появится в эфире телеканала Fox News. Он расскажет о результатах переговоров с Владимиром Путиным и поделится своими выводами. Также появилась информация, что американский лидер уже думает над второй встречей с Владимиром Путиным, однако её время и место ещё не определены.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.