В Белом доме слышна стрельба, пока Трамп на Аляске: Огонь открыла Секретная служба

Во время переговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которые проходят в Анкоридже на Аляске, в Белом доме идут учения Секретной Службы США. Об этом информирует издание Hill.
«Секретная служба США проведет плановые учения по противодействию угрозам в Белом доме… в пятницу, пока президент Трамп находится на саммите с президентом России Владимиром Путиным», — сказано в публикации.
При этом ведомство предупредило о «звуках имитации стрельбы» со стороны Белого дома и перекрытии некоторых пешеходных дорожек, уточняет издание.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, что после инцидента с покушением во время предвыборного митинга в 2024 году, стиль публичных выступлений и политическое поведение президента США Дональда Трампа изменились. В частности, он стал уделять больше внимания безопасности.
Тем временем в Анкоридже завершились переговоры Путина с Трампом, они продлились около трех часов, беседа велась за закрытыми дверями.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.