Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме слышна стрельба, пока Трамп на Аляске: Огонь открыла Секретная служба

Секретная служба США проводит учения в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Во время переговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которые проходят в Анкоридже на Аляске, в Белом доме идут учения Секретной Службы США. Об этом информирует издание Hill.

«Секретная служба США проведет плановые учения по противодействию угрозам в Белом доме… в пятницу, пока президент Трамп находится на саммите с президентом России Владимиром Путиным», — сказано в публикации.

При этом ведомство предупредило о «звуках имитации стрельбы» со стороны Белого дома и перекрытии некоторых пешеходных дорожек, уточняет издание.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что после инцидента с покушением во время предвыборного митинга в 2024 году, стиль публичных выступлений и политическое поведение президента США Дональда Трампа изменились. В частности, он стал уделять больше внимания безопасности.

Тем временем в Анкоридже завершились переговоры Путина с Трампом, они продлились около трех часов, беседа велась за закрытыми дверями.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше