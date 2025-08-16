Белоусов сообщил об отличном настроении после переговоров Трампа и Путина

Переговоры в узком кругу на саммите президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа завершились. Первые комментарии министра финансов Антона Силуанова и главы МО РФ Андрея Белоусова публикует Telegram-канал корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.
«Настроение всегда одинаковое — отличное», — сказал министр обороны в видео, опубликованном Зарубиным.
Силуанов также отозвался о переговорах позитивно.
Напомним, что встреча Путина и Трампа в узком кругу завершилась и продлилась около трех часов. Завершит саммит пресс-конференция двух лидеров с подведением итогов и ответом на вопросы журналистов.
Накануне глава Белоруссии Александр Лукашенко в телефонной беседе с Трампом уточнил, что Владимир Путин настроен на договоренность по Украине.
