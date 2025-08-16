Дмитриев прокомментировал атмосферу на переговорах Путина с Трампом

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжалась около трех часов. После этого лидеры продолжили обсуждение в расширенном формате. Они рассмотрели ключевые темы двусторонних отношений между странами. По итогам переговоров президенты планируют провести совместную пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов и подвести итоги.