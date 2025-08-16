Дмитриев прокомментировал атмосферу на переговорах Путина с Трампом

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высоко оценил атмосферу на встрече президентов России и США. Своим ощущением от встречи он поделился с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Замечательно», — ответил Дмитриев на вопрос об атмосфере в ходе диалога России и США.
Bloomberg пишет, что переговоры Путина с Трампом на Аляске стали их самой продолжительной двусторонней встречей за всё время.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжалась около трех часов. После этого лидеры продолжили обсуждение в расширенном формате. Они рассмотрели ключевые темы двусторонних отношений между странами. По итогам переговоров президенты планируют провести совместную пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов и подвести итоги.
Как сообщили в Белом доме, Дональд Трамп выступит на телеканале Fox News в 04:00 по московскому времени. Он расскажет о результатах переговоров с Владимиром Путиным и поделится своими впечатлениями от встречи.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.