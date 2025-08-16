Трамп заявил, что в следующей встрече с ним примут участие Путин и Зеленский

В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести переговоры с участием президента РФ Владимира Путина, киевского главаря Владимира Зеленского и себя лично.
Как сообщалось ранее, переговоры Путина и Трампа в узком формате заняли порядка трех часов. Вслед за этим запланированы консультации с участием расширенной делегации. Финальным аккордом саммита станет совместная пресс-конференция.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.
