Трамп заявил, что в следующей встрече с ним примут участие Путин и Зеленский

Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести переговоры с участием президента РФ Владимира Путина, киевского главаря Владимира Зеленского и себя лично.

Как сообщалось ранее, переговоры Путина и Трампа в узком формате заняли порядка трех часов. Вслед за этим запланированы консультации с участием расширенной делегации. Финальным аккордом саммита станет совместная пресс-конференция.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

