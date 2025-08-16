Трамп допустил, что может обсудить с Путиным ядерную сферу

Соглашения в ядерной сфере могут стать одним из вопросов для обсуждения на переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сам Трамп заявил накануне двусторонних переговоров в Анкоридже в интервью телеканалу Fox News.