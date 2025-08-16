Трамп допустил, что может обсудить с Путиным ядерную сферу

Соглашения в ядерной сфере могут стать одним из вопросов для обсуждения на переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сам Трамп заявил накануне двусторонних переговоров в Анкоридже в интервью телеканалу Fox News.
«Один из вопросов, который, я думаю, мы обсудим, снова касается Украины, но нам нужно обсудить и ядерные договоры», — сказал Трамп в эфире телеканала.
Напомним, переговоры Путина и Трампа в узком составе в Анкоридже продлились 2 часа 45 минут. Ожидается, что Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
При этом западные издания отметили, что переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа проходят успешно.
