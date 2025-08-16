The Hill: Секретная служба США проводит учения в Белом доме

Секретная служба Соединённых Штатов осуществляет учения в Белом доме, пишет The Hill.
В материале сказано, что речь идёт о плановых учениях.
«Секретная служба США проведёт плановые учения по противодействию угрозам в Белом доме в пятницу, пока президент Трамп находится на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
В Секретной службе предупредили жителей Вашингтона, что в рамках данных мероприятий со стороны Белого дома можно будет услышать «звуки имитации стрельбы».
По данным издания, работа федерального агентства «начала пересматриваться после покушений на Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году».
Саммит президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов проводится на военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В настоящее время переговоры Путина и Трампа в узком составе завершены, ожидается пресс-конференция.