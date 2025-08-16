Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ заработала нейросеть Google Gemini

Нейросеть Google Gemini начала работу в РФ через браузер.

Источник: Комсомольская правда

Нейросеть Google Gemini начала функционировать на территории РФ — пользователи могут обращаться к ней через браузер. Об этом сообщает ТАСС.

В течение продолжительного периода российские пользователи при попытке доступа к сервису Gemini через браузер сталкивались с сообщением «Gemini пока не поддерживается в вашей стране».

Ограничение действовало только для вошедших в свои аккаунты Google, тогда как без авторизации сервис формально оставался доступным. Сервис ушел от ответа на вопрос, работает ли он сейчас в России.

Накануне в РФ начала работу новая платформа коротких видео.

Ранее стало известно о новом применении функций нейросети. Так, канала «Звезда» вводит ИИ для работы в качестве редактора новой политической программы, нейросеть будет сама отбирать темы.