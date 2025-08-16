Дарчиев выразил надежду на нормализацию отношений РФ и США после саммита лидеров

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев выразил надежду, что переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа помогут улучшить дипломатические отношения между странами.
Дипломат отметил, что без возвращения конфискованной российской дипломатической собственности в США сложно решать другие вопросы двусторонних отношений.
Дарчиев подчеркнул, что Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США. Эти документы сейчас находятся на стадии обсуждения. По словам посла, атмосфера вокруг переговоров лидеров двух стран остается благоприятной, что создает основу для достижения конкретных результатов.
Напомним, что переговоры президентов России и Соединенных Штатов в узком составе длилась почти три часа. В ближайшее время лидеры стран начнут совместную пресс-конференцию.
