Трамп позвонил Зеленскому и лидерам ЕС после переговоров с Путиным

Напомним, что около 01:30 по мск завершились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе. Они продлились 2 часа 45 минут. После беседы с американским коллегой Владимир Путин дал свою оценку саммиту. Президент отметил, что российско-американские переговоры состоялись в конструктивной атмосфере взаимного уважения.