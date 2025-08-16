Трамп позвонил Зеленскому и лидерам ЕС после переговоров с Путиным

Согласно информации Fox News, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с киевским главарем Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств по завершении встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
При этом ранее американский лидер анонсировал предстоящие трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Напомним, что около 01:30 по мск завершились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе. Они продлились 2 часа 45 минут. После беседы с американским коллегой Владимир Путин дал свою оценку саммиту. Президент отметил, что российско-американские переговоры состоялись в конструктивной атмосфере взаимного уважения.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.