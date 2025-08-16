Ричмонд
Путин оценил переговоры с Трампом

Путин отметил, что переговоры прошли в деловой и уважительной обстановке.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры России и США прошли в деловой и уважительной обстановке. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом.

«Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере», — отметил российский лидер в самом начале совместной пресс-конференции с американским коллегой.

Встреча в узком формате продолжалась около трех часов. Главы государств обсудили важные аспекты отношений между странами.

Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News поделился, что планирует организовать трехстороннюю встречу. В ней, помимо него самого и Владимира Путина, должен участвовать глава киевского режима Владимир Зеленский.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

