Путин оценил переговоры с Трампом

Переговоры России и США прошли в деловой и уважительной обстановке. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом.
«Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере», — отметил российский лидер в самом начале совместной пресс-конференции с американским коллегой.
Встреча в узком формате продолжалась около трех часов. Главы государств обсудили важные аспекты отношений между странами.
Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News поделился, что планирует организовать трехстороннюю встречу. В ней, помимо него самого и Владимира Путина, должен участвовать глава киевского режима Владимир Зеленский.
