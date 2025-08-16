«Приятно видеть вас в добром здравии и живым»: Путин раскрыл, что сказал Трампу при встрече

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске раскрыл, что сказал своему американскому коллеге Дональду Трампу при встрече. Оказалось, что российский лидер поприветствовал его «как соседа».
«Хотел бы поблагодарить своего коллегу за приглашение приехать на Аляску. Я, когда мы встретились, вышли из самолетов, сказал: “Добрый день, дорогой сосед, приятно видеть вас в добром здравии и живым”. Нас разделяет только Берингов пролив, мы — близкие соседи», — сказал Путин.
Стоит отметить, что переговоры Путина и Трампа в узком составе в Анкоридже продлились 2 часа 45 минут. После них Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.