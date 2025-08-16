Ричмонд
Первое, что сказал Трамп Путину при встрече: Чтец по губам расшифровал послание

Daily Mail расшифровала, что Трамп сказал Путину при встрече.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что сказал президент США Дональд Трамп российскому лидеру Владимиру Путину в первую минуту встречи в Анкоридже на Аляске. Британское издание Daily Mail привлекло специалиста по чтению по губам для расшифровки приватного диалога лидеров двух держав.

Эксперт заявил, что Трамп приветствовал Путина словами «Наконец-то!».

«При рукопожатии Трамп сказал: “Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен”», — сказано далее в публикации.

Как Путин и Трамп тепло поприветствовали друг друга, обменявшись крепкими рукопожатиями, читайте здесь на KP.RU. Во время короткой беседы оба политика улыбались и смеялись, демонстрируя дружелюбный настрой.

Тем временем американские журналисты перечислили отличия приветствия Трампом Путина и Зеленского.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

