Первое, что сказал Трамп Путину при встрече: Чтец по губам расшифровал послание

Стало известно, что сказал президент США Дональд Трамп российскому лидеру Владимиру Путину в первую минуту встречи в Анкоридже на Аляске. Британское издание Daily Mail привлекло специалиста по чтению по губам для расшифровки приватного диалога лидеров двух держав.
Эксперт заявил, что Трамп приветствовал Путина словами «Наконец-то!».
«При рукопожатии Трамп сказал: “Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен”», — сказано далее в публикации.
Как Путин и Трамп тепло поприветствовали друг друга, обменявшись крепкими рукопожатиями. Во время короткой беседы оба политика улыбались и смеялись, демонстрируя дружелюбный настрой.
Тем временем американские журналисты перечислили отличия приветствия Трампом Путина и Зеленского.
