Путин: Согласен с Трампом, что безопасность Украины должна быть обеспечена

Президент России Владимир Путин высоко оценил усилия американской администрации в разрешении украинского конфликта. Об этом он заявил после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на совместной пресс-конференции.
«Я согласен с президентом Трампом, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать», — отметил российский лидер.
По словам Путина, администрация Трампа стремится разобраться в сути проблемы и найти пути её решения. Он подчеркнул, что Россия искренне заинтересована в прекращении конфликта.
Трамп также заявил, что стороны достигли определенного понимания по целому ряду вопросов, однако конкретной сделки по Украине на данный момент нет.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.