Путин: РФ искренне заинтересована в завершении конфликта на Украине

Российская сторона искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Путин подчеркнул, что РФ заинтересована, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер. Президент также отметил, что сложившаяся ситуация на Украине — это трагедия и тяжёлая боль для России.
По словам Путина, Дональд Трамп желает содействовать разрешению украинского кризиса. Путин выразил надежду, что договорённости по итогам саммита в американском штате Аляска будут являться опорной точкой, в том числе для решения кризиса на Украине.
Путин отметил, что РФ рассчитывает, что Киев не будет препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании.
Саммит президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов состоялся на военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры президентов РФ и США в узком составе продолжались два часа 45 минут. Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам встречи с Путиным.