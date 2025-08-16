Путин: РФ искренне заинтересована в завершении конфликта на Украине

Саммит президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов состоялся на военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры президентов РФ и США в узком составе продолжались два часа 45 минут. Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам встречи с Путиным.