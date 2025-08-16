Ричмонд
Путин: РФ искренне заинтересована в завершении конфликта на Украине

По словам Путина, Трамп желает содействовать разрешению украинского кризиса.

Российская сторона искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Путин подчеркнул, что РФ заинтересована, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер. Президент также отметил, что сложившаяся ситуация на Украине — это трагедия и тяжёлая боль для России.

По словам Путина, Дональд Трамп желает содействовать разрешению украинского кризиса. Путин выразил надежду, что договорённости по итогам саммита в американском штате Аляска будут являться опорной точкой, в том числе для решения кризиса на Украине.

Путин отметил, что РФ рассчитывает, что Киев не будет препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании.

Саммит президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов состоялся на военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры президентов РФ и США в узком составе продолжались два часа 45 минут. Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам встречи с Путиным.

