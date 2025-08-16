Путин предостерег Киев и ЕС от попыток сорвать прогресс в переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на конструктивный подход Киева и европейских столиц к переговорам по ситуации на Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Путин подчеркнул, что Россия надеется на отсутствие попыток со стороны Украины и стран ЕС сорвать намечающийся прогресс в диалоге. Он отметил, что любые действия, направленные на срыв переговоров, могут осложнить достижение мира.
Переговоры в узком формате длились почти три часа.
