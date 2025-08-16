Ричмонд
Путин предостерег Киев и ЕС от попыток сорвать прогресс в переговорах по Украине

Путин призвал Киев и ЕС не мешать переговорам по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на конструктивный подход Киева и европейских столиц к переговорам по ситуации на Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Путин подчеркнул, что Россия надеется на отсутствие попыток со стороны Украины и стран ЕС сорвать намечающийся прогресс в диалоге. Он отметил, что любые действия, направленные на срыв переговоров, могут осложнить достижение мира.

Переговоры в узком формате длились почти три часа.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

