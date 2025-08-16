Путин: Саммит на Аляске может стать опорной точкой в решении украинского кризиса

«Хочу поблагодарить за доверительной тон беседы. Мы видим, что Трамп видит то, чего хочет добиться и в то же время проявляет понимание наличие у РФ своих интересов. Нынешние решения станут опорной точкой», — сказал Путин на пресс-конференции.