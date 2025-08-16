Ричмонд
«Как звёздного гостя»: западная пресса оценила приём, оказанный Путину Трампом

DM: Трамп принял Путина словно ведущий ток-шоу звёздного гостя.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже принял российского лидера Владимира Путина как звездного гостя. Такой вывод сделала эксперт по языку тела Джуди Джеймс по просьбе британского издания Daily Mail.

«Трамп приветствовал Путина как ведущий ток-шоу, пригласивший гостя из числа знаменитостей», — сказала Джеймс изданию, добавив, что об этом свидетельствует обилие физических контактов и аплодисменты.

При этом эксперт отметила, что тон президента США быстро изменился в комнате для официальных переговоров, где он принял более «тяжелую, силовую позу», поскольку пришло время перейти к деловым вопросам.

Тем временем стало известно, что сказал президент США Дональд Трамп российскому лидеру Владимиру Путину в первую минуту встречи в Анкоридже на Аляске. Британское издание Daily Mail привлекло специалиста по чтению по губам для расшифровки приватного диалога лидеров двух держав.

Ранее американские журналисты перечислили отличия приветствия Трампом Путина и Зеленского.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

