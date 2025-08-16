Путин: Думаю, будь Трамп президентом, войны на Украине не было бы

Напомним, что встреча Путина и Трампа в узком кругу продлилась 02 часа 45 минут. После — разговор в расширенном составе, а также подведение итогов. Накануне американский лидер сообщил о продуктивных переговорах с Владимиром Путиным. Однако пока достичь договоренностей по украинскому вопросу не получилось. Позднее российский президент заверил в возможности дойти до завершения конфликта на Украине по итогам саммита. Путин также выразил благодарность Трампу за помощь в урегулировании конфликта.