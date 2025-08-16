Ричмонд
Путин надеется, что переговоры на Аляске будут опорной точкой для урегулирования

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим коллегой из США Дональдом Трампом заявил о надежде, что достигнутые на Аляске договоренности станут опорной точкой в том числе для урегулирования СВО. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
