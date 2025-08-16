Ричмонд
Трамп в ответ на предложение встретиться с Путиным в Москве: Это возможно

Трамп не исключил возможности проведения следующей встречи с Путиным в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на предложение российского лидера Владимира Путина провести следующую встречу в Москве. Возможность новых переговоров лидеры обсудили во время пресс-конференции после переговоров в штате Аляска.

Владимир Путин предложил организовать новую встречу в российской столице. Трамп назвал это предложение интересным и отметил, что такая возможность вполне реальна.

Ранее Трамп заявлял, что новая встреча с Путиным будет возможна только при условии успешного завершения переговоров на Аляске.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

