Пресс-конференцию Путина и Трампа завершили без вопросов журналистов

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов. Лидеры сделали короткие заявления об итогах переговоров и покинули пресс-конференцию.
Обсуждение прошло в деловой и уважительной атмосфере, сообщил Владимир Путин. Он отметил, что переговоры были конструктивными, несмотря на отсутствие полного взаимопонимания. Президент России подчеркнул, что высоко ценит усилия американской стороны в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины.
Дональд Трамп назвал встречу продуктивной. Он рассказал, что стороны обсудили множество вопросов, но соглашения достичь не удалось. Президент США добавил, что планирует продолжить диалог с представителями НАТО и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, переговоры принесли заметный прогресс, и США готовы к дальнейшему сотрудничеству.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.