Пресс-конференцию Путина и Трампа завершили без вопросов журналистов

Обсуждение прошло в деловой и уважительной атмосфере, сообщил Владимир Путин. Он отметил, что переговоры были конструктивными, несмотря на отсутствие полного взаимопонимания. Президент России подчеркнул, что высоко ценит усилия американской стороны в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины.