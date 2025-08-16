Ричмонд
Трамп рассказал об итогах переговоров с Путиным по Украине: «Много пунктов согласовано»

Трамп заявил о согласовании многих пунктов по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли согласия по многим вопросам по Украине и имеют значительные перспективы для урегулирования оставшихся разногласий. Подобное мнение он выразил после окончания саммита с российским коллегой Владимиром Путиным.

До этого Владимир Путин выразил согласие с Трампом в вопросе о том, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

Напомним, что несколько минут назад завершился разговор мировых лидеров в узком кругу. Он продлился 02 часа 45 минут.

