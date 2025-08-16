Трамп рассказал об итогах переговоров с Путиным по Украине: «Много пунктов согласовано»

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли согласия по многим вопросам по Украине и имеют значительные перспективы для урегулирования оставшихся разногласий. Подобное мнение он выразил после окончания саммита с российским коллегой Владимиром Путиным.
До этого Владимир Путин выразил согласие с Трампом в вопросе о том, что безопасность Украины должна быть обеспечена.
Напомним, что несколько минут назад завершился разговор мировых лидеров в узком кругу. Он продлился 02 часа 45 минут.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше