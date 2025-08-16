Дональд Трамп: Сделки по Украине пока нет

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не смогли достичь полного понимания относительно сделки по Украине, несмотря на то, что переговоры за закрытыми дверями были очень продуктивными. Такое заявление сделал Трамп после завершения двусторонней встречи в Анкоридже на Аляске.