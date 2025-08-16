Дональд Трамп: Сделки по Украине пока нет

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не смогли достичь полного понимания относительно сделки по Украине, несмотря на то, что переговоры за закрытыми дверями были очень продуктивными. Такое заявление сделал Трамп после завершения двусторонней встречи в Анкоридже на Аляске.
«У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Мы не смогли найти полного понимания, к сожалению, сделки пока нет», — сказал Дональд Трамп.
Американский лидер заявил, что сделает ряд звонков, в частности, Владимиру Зеленскому и представителям НАТО.
«Сегодня мы достигли существенного прогресса», — резюмировал он.
При этом Владимир Путин высоко оценил вклад американской администрации в урегулировании конфликта на Украине.
Также российский президент согласился с заявлением американского коллеги Дональда Трампа о том, что при его руководстве украинский конфликт мог бы не начаться.
Напомним, переговоры Путина с Трампом в Анкоридже продлились около трех часов, беседа велась за закрытыми дверями.
