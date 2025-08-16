Ричмонд
Трамп заявил о возможном посещении Москвы

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность посещения Москвы. Об этом с места саммита российского и американского лидеров передает наш корреспондент.

