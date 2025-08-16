Ричмонд
Путин: возможность дойти до конца конфликта на Украине по итогам саммита есть

Путин поблагодарил США за помощь в урегулировании конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом есть возможность завершить конфликт на Украине. Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции.

Российский лидер высоко оценил усилия США в урегулировании конфликта на Украине и добавил, что встреча прошла в конструктивной обстановке.

Путин отметил, что Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины. Он подчеркнул, что Москва искренне стремится к прекращению конфликта и видит в этом общую цель с американской стороной. По его словам, администрация Трампа демонстрирует желание разобраться в причинах кризиса и найти эффективные решения.

Трамп, в свою очередь, выразил уверенность в возможности совместной работы с Россией. Он заявил, что проведет телефонные разговоры с европейскими лидерами, чтобы обсудить дальнейшие шаги. По его мнению, у сторон есть реальный шанс достичь мирного урегулирования. Трамп также поблагодарил Путина и его команду за продуктивный диалог и усилия, направленные на поиск компромисса.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

