Путин: возможность дойти до конца конфликта на Украине по итогам саммита есть

Трамп, в свою очередь, выразил уверенность в возможности совместной работы с Россией. Он заявил, что проведет телефонные разговоры с европейскими лидерами, чтобы обсудить дальнейшие шаги. По его мнению, у сторон есть реальный шанс достичь мирного урегулирования. Трамп также поблагодарил Путина и его команду за продуктивный диалог и усилия, направленные на поиск компромисса.