«Чем быстрее, тем лучше»: Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта

«В целом, у нас с президентом [США Дональдом] Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — сказал Путин.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше