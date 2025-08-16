«Личная встреча глав двух государств назрела»: Путин подтвердил хорошие контакты с Трампом

Президент России Владимир Путин подтвердил необходимость контактов с американским коллегой Дональдом Трампом. Подобное заявление российский глава сделал после окончания двусторонней встречи в Анкоридже на Аляске.
«Личная встреча глав двух государств назрела. И такая работа была проделана. У нас с президентом Трампом установились хорошие контакты, мы разговаривали по телефону», — пояснил глава государства.
Кроме этого, Путин акцентировал, что нестабильные отношения РФ и США не идут на пользу ни самим странам, ни мировому сообществу.
После завершения беседы с Путиным Трамп намерен провести телефонный разговор с киевским главарем Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза.
По итогам переговоров мировых лидеров договоренностей по Украине пока что достичь не получилось.
