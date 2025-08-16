«Трагедия и тяжёлая боль»: Путин прокомментировал ситуацию на Украине

Ситуация, сложившаяся в настоящее время на Украине, воспринимается Россией как трагедия и боль. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, которую он дал совместно с американским лидером Дональдом Трампом после встречи в узком кругу.