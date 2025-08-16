Ричмонд
«Трагедия и тяжёлая боль»: Путин прокомментировал ситуацию на Украине

Путин назвал ситуацию на Украине трагедией и болью.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация, сложившаяся в настоящее время на Украине, воспринимается Россией как трагедия и боль. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, которую он дал совместно с американским лидером Дональдом Трампом после встречи в узком кругу.

«Всё происходящее для нас это трагедия и тяжелая боль», — сказал Путин об украинском конфликте.

Напомним, встреча Трампа и Путина проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Состоялись переговоры в узком кругу, после которых лидеры двух держав дали совместную пресс-конференцию.

При этом Дональд Трамп заявил, что президенты не смогли достичь полного понимания относительно сделки по Украине, несмотря на то, что переговоры за закрытыми дверями были очень продуктивными.

По мнению российского лидера, возможность дойти до конца конфликта на Украине по итогам саммита есть. Путин поблагодарил США за помощь в урегулировании конфликта на Украине.

