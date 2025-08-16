Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске

Президент России почтил память летчиков, погибших в 1943 году на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин посетил Аляску, где встретился с главой США Дональдом Трампом. После переговоров он возложил цветы к могилам советских летчиков, погибших в 1943 году при перегоне самолетов по маршруту Алсиб (Аляска—Сибирь).

Встреча президентов прошла в Анкоридже. Переговоры в узком составе заняли около трех часов. Лидеры обсудили важные вопросы отношений между Россией и США. Затем беседа продолжилась в расширенном формате. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию.

Владимир Путин подчеркнул, что личные встречи с Дональдом Трампом важны. Он отметил, что они уже установили хорошие контакты и ранее общались по телефону. По словам российского лидера, такая работа необходима для развития диалога между странами.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше