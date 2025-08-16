Дарчиев: РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США

Россия подготовила документы для возобновления прямых авиаперелетов с США, и эти документы находятся на стадии обсуждения. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.
Москва разработала пакет документов, направленных на восстановление авиасообщения между странами. Дарчиев отметил, что сейчас идут активные переговоры по этому вопросу. Дипломат подчеркнул, что восстановление рейсов может стать важным шагом для улучшения двусторонних отношений.
Ранее посол выразил надежду, что саммит России и США на Аляске поспособствует нормализации дипломатических отношений.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.
