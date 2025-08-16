Путин: Москва рассчитывает, что ЕС не воспрепятствует прогрессу РФ и США

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что европейские государства не станут чинить препятствий намечающемуся прогрессу в переговорах, касающихся ситуации на Украине.
«Мы рассчитываем, что в Киеве и других европейских столицах воспримут всё это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счёт провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс», — сказал Путин.
Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Путин подчеркнул, что РФ искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту. Урегулирование на Украине должно носить долгосрочный характер.
По словам Путина, Трамп желает содействовать. Он выразил надежду, что договорённости по итогам саммита будут являться опорной точкой, в том числе для решения кризиса на Украине.
Саммит президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов состоялся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры президентов РФ и США в узком составе продолжались два часа 45 минут. Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам встречи с Путиным.