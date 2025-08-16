Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Москва рассчитывает, что ЕС не воспрепятствует прогрессу РФ и США

Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам встречи с Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что европейские государства не станут чинить препятствий намечающемуся прогрессу в переговорах, касающихся ситуации на Украине.

«Мы рассчитываем, что в Киеве и других европейских столицах воспримут всё это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счёт провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс», — сказал Путин.

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Путин подчеркнул, что РФ искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту. Урегулирование на Украине должно носить долгосрочный характер.

По словам Путина, Трамп желает содействовать. Он выразил надежду, что договорённости по итогам саммита будут являться опорной точкой, в том числе для решения кризиса на Украине.

Саммит президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов состоялся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры президентов РФ и США в узком составе продолжались два часа 45 минут. Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам встречи с Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше