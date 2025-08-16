Кремль сообщил о завершении переговоров РФ и США в Анкоридже

Кремль официально объявил о завершении российско-американских переговоров, проходивших в Анкоридже на Аляске. По итогам саммита оба мировых лидера высказались об одной из основных тем прошедших переговоров — украинском конфликте.
По словам президента России Владимира Путина, результаты переговоров с Дональдом Трампом создают предпосылки для урегулирования украинского конфликта. При этом глава Белого дома Дональд Трамп отметил продуктивные переговоры с Путиным за закрытыми дверьми. Однако конкретных договоренностей по вопросам Украины мировые лидеры не озвучили.
Ранее KP.RU писал, что по завершении переговоров российский лидер почтил память советских авиаторов, возложив цветы к их захоронениям. Летчики погибли в 1943 году при выполнении перегона американской авиатехники по программе ленд-лиза по трассе Алсиб.