Обед для делегаций США и РФ отменён, Трамп возвращается в Вашингтон

Делегации США и РФ после саммита не будут обедать.

Источник: Комсомольская правда

Запланированный совместный обед для российских и американских делегаций был отменен. Как сообщили представители Белого дома, президент США Дональд Трамп уже вылетает в Вашингтон.

Напомним, что саммит американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным закончился около 02:30 16 августа по мск.

Завершив дипломатические встречи, глава государства совершил памятный жест — возложил венок к местам захоронений советских авиаторов, погибших во время опасных перелетов по маршруту Аляска-Сибирь в 1943 году. По итогам саммита на Аляске Дональд Трамп и Владимир Путин пока не пришли к определенным договоренностям по Украине. Однако российский президент поблагодарил американского коллегу в вопросе помощи урегулирования украинского конфликта. Позднее Владимир Путин подтвердил хорошие контакты с Дональдом Трампом.

