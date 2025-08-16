Обед для делегаций США и РФ отменён, Трамп возвращается в Вашингтон

Завершив дипломатические встречи, глава государства совершил памятный жест — возложил венок к местам захоронений советских авиаторов, погибших во время опасных перелетов по маршруту Аляска-Сибирь в 1943 году. По итогам саммита на Аляске Дональд Трамп и Владимир Путин пока не пришли к определенным договоренностям по Украине. Однако российский президент поблагодарил американского коллегу в вопросе помощи урегулирования украинского конфликта. Позднее Владимир Путин подтвердил хорошие контакты с Дональдом Трампом.