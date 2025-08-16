Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дарчиев: Россия быстро выдаст визы делегации США для встречи в Москве

Посол заявил, что выдача виз американской делегации может занять 2−3 дня.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова оперативно выдать визы американской делегации для следующей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, если она состоится в Москве. Об этом сообщил посол России в США Александр Дарчиев. По его словам, оформление виз займет менее двух-трех дней. Если же саммит пройдет в Магадане, процесс будет еще быстрее.

Вопрос о сроках выдачи виз Дарчиев прокомментировал в беседе с Telegram-каналом Юнашев Live. Он подчеркнул, что Россия способна организовать визовый процесс быстрее, чем США, особенно если встреча пройдет в отдаленных регионах страны.

Идею провести новый раунд переговоров в Москве предложил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске. Американский лидер положительно оценил инициативу, назвав ее интересной и реалистичной. Трамп отметил, что готов рассмотреть возможность визита в российскую столицу для продолжения диалога.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше