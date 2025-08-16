Дарчиев: Россия быстро выдаст визы делегации США для встречи в Москве

Россия готова оперативно выдать визы американской делегации для следующей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, если она состоится в Москве. Об этом сообщил посол России в США Александр Дарчиев. По его словам, оформление виз займет менее двух-трех дней. Если же саммит пройдет в Магадане, процесс будет еще быстрее.
Вопрос о сроках выдачи виз Дарчиев прокомментировал в беседе с Telegram-каналом Юнашев Live. Он подчеркнул, что Россия способна организовать визовый процесс быстрее, чем США, особенно если встреча пройдет в отдаленных регионах страны.
Идею провести новый раунд переговоров в Москве предложил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске. Американский лидер положительно оценил инициативу, назвав ее интересной и реалистичной. Трамп отметил, что готов рассмотреть возможность визита в российскую столицу для продолжения диалога.
