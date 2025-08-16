Трамп сообщил о значительном прогрессе на переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп высоко оценил итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметив значительный прогресс в переговорах. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции.
Трамп подчеркнул, что диалог с Путиным позволил достичь важных результатов. Он выразил уверенность, что встреча стала шагом вперед в решении ключевых вопросов между странами. Однако сделки пока что нет.
Переговоры лидеров двух стран завершились на Аляске. Они продлились почти три часа. Затем Владимир Путин и Дональд Трамп провели пресс-конференцию.
Президент России в свою очередь отметил, что переговоры прошли в деловой и уважительной обстановке.
