Трамп сообщил о значительном прогрессе на переговорах с Путиным

Дональд Трамп высоко оценил итоги переговоров с Владимиром Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп высоко оценил итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметив значительный прогресс в переговорах. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции.

Трамп подчеркнул, что диалог с Путиным позволил достичь важных результатов. Он выразил уверенность, что встреча стала шагом вперед в решении ключевых вопросов между странами. Однако сделки пока что нет.

Переговоры лидеров двух стран завершились на Аляске. Они продлились почти три часа. Затем Владимир Путин и Дональд Трамп провели пресс-конференцию.

Президент России в свою очередь отметил, что переговоры прошли в деловой и уважительной обстановке.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

