«Узнаю лица»: Трамп заявил, что команда президента РФ известна так же, как Путин

Трамп заявил, что знает людей из команды Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент США назвал членов команды Владимира Путина такими же известными, как и сам президент РФ. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в узком кругу на Аляске, выразив в их адрес признательность.

«Я хотел бы поблагодарить президента Путина и всю его команду, чьи лица я узнаю и которых я знаю, которых я постоянно вижу в газетах. Вы почти так же известны, как и ваш босс», — сказал Трамп.

Напомним, встреча Трампа и Путина проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

При этом Дональд Трамп заявил, что президенты не смогли достичь полного понимания относительно сделки по Украине, несмотря на то, что переговоры за закрытыми дверями были очень продуктивными.

По мнению российского лидера, возможность дойти до конца конфликта на Украине по итогам саммита есть. Путин поблагодарил США за помощь в урегулировании конфликта на Украине.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

